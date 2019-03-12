В самолете Доха-Москва произошла драка

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Российский гражданин устроил дебош на борту самолета, летевшем из столицы Катара.
"При подлете к Москве командир самолета связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту. Несколько мужчин из числа пассажиров стали участниками драки,... экипажу не удавалось разнять дерущихся", – рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Отмечается, что после приземления в аэропорту "Домодедово" на борт поднялись полицейские, они задержали зачинщика драки. Еще двум россиянам потребовалась медпомощь, однако от госпитализации они отказались.
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