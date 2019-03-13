Спецоперация прошла в селе Екатериновка Безенчукского района

Сотрудники органов ФСБ России ликвидировали под Самарой вооруженного мужчину, планировавшего совершить террористический акт.

Как отмечается на сайте Национального антитеррористического комитета, правоохранители предложили засевшему в доме преступнику сдаться, однако тот в ответ открыл огонь и бросил гранату. В перестрелке злоумышленник был нейтрализован, в настоящее время его личность установлена.

Бандит поддерживал контакт с иностранными боевиками и планировал совершить теракт в месте массового скопления людей, отмечает телеканал "360".

