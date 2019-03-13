Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Самарской области нейтрализовали террориста

Спецоперация прошла в селе Екатериновка Безенчукского района

Сотрудники органов ФСБ России ликвидировали под Самарой вооруженного мужчину, планировавшего совершить террористический акт.

Как отмечается на сайте Национального антитеррористического комитета, правоохранители предложили засевшему в доме преступнику сдаться, однако тот в ответ открыл огонь и бросил гранату. В перестрелке злоумышленник был нейтрализован, в настоящее время его личность установлена.

Бандит поддерживал контакт с иностранными боевиками и планировал совершить теракт в месте массового скопления людей, отмечает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей