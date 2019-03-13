В Санкт-Петербурге опьяненный водитель устроил смертельное ДТП

Виновник аварии скрылся с места происшествия

В Северной столице россиянин, находившийся под действием запрещенных веществ, на заднем ходу сбил женщину и уехал, не оказав ей помощь. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Правоохранительные органы завели на виновника ДТП уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Прокуратура Приморского района сообщила, что обвинительное заключение о нарушении правил дорожного движения, которое спровоцировало смерть, отправили на рассмотрение в суд.

Как передает агентство FlashNord, обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.