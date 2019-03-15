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В мечетях Новой Зеландии убили десятки человек

Кадр youtube.com
Сообщения о количестве жертв разнятся

В двух мечетях города Крайстчерч двое неизвестных открыли огонь, число погибших растет.

Как сообщает AFP со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии, в теракте погибли 40 человек. Ранее СМИ сообщали о 27 и 9 жертвах.

По сообщению New Zealand Herald, один из стрелявших, предположительно, был австралийцем, перед бойней он опубликовал манифест, в котором озвучил свои намерения и назвал свои действия террористической атакой. Личность второго пока не установлена.

Полиция задержала одного человека. Отмечается, что в Сеть попало видео нападения в мечети, и теперь правоохранители пытаются изъять его, заявляя, что шокирующие кадры не предназначены для публичного просмотра.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что не готова официально назвать число погибших и назвала случившееся "одним из самых черных дней" в истории страны.


Валентина МАЙОРОВА
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