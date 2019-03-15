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В Поморье мужчина получил удар ножом от ленивой жены

Северная фурия не стерпела упреков в нежелании готовить еду

В Северодвинске Архангельской области 46-летняя женщина нанесла ножевые ранения своему 45-летнему сожителю после его критических замечаний о неисполнении супружеских обязанностей. В результате гражданка была задержана, ее подозревают в покушении на убийство, а пострадавший очутился в больнице. В ходе допроса свою вину женщина признала.

Как сообщает в пятницу, 15 марта, издание FlashNord со ссылкой на пресс-служба СУ СКР по региону, события происходили накануне, когда семейная пара распивала алкоголь.

"По словам женщины, сожитель стал предъявлять претензии, что она не готовит пищу и мало уделяет ему внимания. В процессе ссоры мужчина ударил ее ладонью по лицу. В порыве гнева подозреваемая нанесла обидчику два удара кухонным ножом", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина выжил лишь потому, что активно сопротивлялся и был вовремя доставлен в больницу.

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