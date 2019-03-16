Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве едва не столкнулись два самолета

Катастрофы удалось избежать из-за системы предупреждения о сближении

В московском аэропорту "Шереметьево" могла произойти трагедия, но к счастью, все обошлось. Грузовой "Боинг" не смог приземлиться с первой попытки и ушел на второй круг. В это время к нему приблизился пассажирский лайнер.

"Грузовой Boeing 747 британской авиакомпании начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", – сказал источник агентству "Интерфакс".

Моментально сработала система предупреждения об опасном сближении и лайнеры успели разойтись в воздухе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Керченский ад: Россию обложили со всех сторон

Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей