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В московском аэропорту "Шереметьево" могла произойти трагедия, но к счастью, все обошлось. Грузовой "Боинг" не смог приземлиться с первой попытки и ушел на второй круг. В это время к нему приблизился пассажирский лайнер.
"Грузовой Boeing 747 британской авиакомпании начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", – сказал источник агентству "Интерфакс".
Моментально сработала система предупреждения об опасном сближении и лайнеры успели разойтись в воздухе.
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