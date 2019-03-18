Нибиру
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Возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге провалилась в яму легковая машина.
По сообщению "Пятого канала", на Инструментальной улице из-за прорыва теплотрассы образовалась огромная промоина, и все вокруг заволокло горячим паром.
Сотрудники аварийной службы "Теплосети" в настоящее время ликвидируют последствия ЧП.
Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов