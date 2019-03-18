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Рядом с петербургским театром упал в яму автомобиль

Информации о пострадавших нет

Возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге провалилась в яму легковая машина.

По сообщению "Пятого канала", на Инструментальной улице из-за прорыва теплотрассы образовалась огромная промоина, и все вокруг заволокло горячим паром.

Сотрудники аварийной службы "Теплосети" в настоящее время ликвидируют последствия ЧП.

Валентина МАЙОРОВА
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