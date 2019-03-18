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В Подмосковье пропал школьник

Причиной побега стала семейная ссора

В Подольске мальчик убежал из дома и, возможно, спрятался в лесу.

"Сын обиделся, что в лагерь не поедет, психанул и выбежал из дома. Раньше никогда так себя не вел, в первый раз такое", – рассказала мать ребенка корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Школьника ищут сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками.  Ребенка видели в лесу в районе Кутузово.

Валентина МАЙОРОВА
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