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В Подмосковье водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Злоумышленник скрылся с места происшествия

В Серпухове на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку – автомобиль проехал по ее ноге. У пострадавшей диагностировали перелом стопы, а сидевший за рулем мужчина уехал с места происшествия. 

"Поведение водителя просто шокировало. Он даже не вышел из машины. Остановился, постоял некоторое время, убедился, что дочь добралась до бордюра, и уехал!"

– приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова отца попавшей в аварию девушки. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

Валентина МАЙОРОВА
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