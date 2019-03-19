В Подмосковье водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Злоумышленник скрылся с места происшествия

В Серпухове на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку – автомобиль проехал по ее ноге. У пострадавшей диагностировали перелом стопы, а сидевший за рулем мужчина уехал с места происшествия.

"Поведение водителя просто шокировало. Он даже не вышел из машины. Остановился, постоял некоторое время, убедился, что дочь добралась до бордюра, и уехал!"

– приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова отца попавшей в аварию девушки. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

