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В аэропорту Мехрабад столицы Ирана загорелось воздушное судно.
По сообщению Reuters, на борту лайнера находятся 50 пассажиров, часть из них эвакуированы.
Причины ЧП пока неизвестны. Данных о пострадавших не поступало.
فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هما در مهرآباد— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 19 марта 2019 г.
رئیس اورژانس تهران: یک فروند هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد دچار آتش سوزی شد، اما این حادثه هیچ مصدومی نداشته است pic.twitter.com/kJdkberXRP
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