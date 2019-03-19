На борту есть люди

В аэропорту Мехрабад столицы Ирана загорелось воздушное судно.

По сообщению Reuters, на борту лайнера находятся 50 пассажиров, часть из них эвакуированы.

Причины ЧП пока неизвестны. Данных о пострадавших не поступало.

فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هما در مهرآباد

رئیس اورژانس تهران: یک فروند هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد دچار آتش سوزی شد، اما این حادثه هیچ مصدومی نداشته است pic.twitter.com/kJdkberXRP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 19 марта 2019 г.



