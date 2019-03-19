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В Иране вспыхнул самолет

На борту есть люди

В аэропорту Мехрабад столицы Ирана загорелось воздушное судно.

По сообщению Reuters, на борту лайнера находятся 50 пассажиров, часть из них эвакуированы.

Причины ЧП пока неизвестны. Данных о пострадавших не поступало.


Валентина МАЙОРОВА
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