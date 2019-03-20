СМИ: На Бали застрелили двух россиян

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В Индонезии полиция задержала одного подозреваемого и застрелила двоих злоумышленников, напавших на пункт обмена валюты на острове Бали. В состав преступной группы, по информации правоохранительных органов, входили 7 человек.
По сообщению Bali Post, налетчики, предположительно, являются гражданами России. ЧП произошло 19 марта на юге острова Бали. Официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин рассказал ТАСС, что в настоящее время проводится проверка этой информации, в ближайшие дни на Бали приедет представитель российской дипломатической миссии.
Отмечается, что четверо нападавших скрылись с места происшествия, сейчас их ищут. По словам представителей полиции, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках похитили около $63 тысяч. Среди злоумышленников очевидцы разглядели женщину.
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