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СМИ: На Бали застрелили двух россиян

Информация об инциденте проверяется

В Индонезии полиция задержала одного подозреваемого и застрелила двоих злоумышленников, напавших на пункт обмена валюты на острове Бали. В состав преступной группы, по информации правоохранительных органов, входили 7 человек.

По сообщению Bali Post, налетчики, предположительно, являются гражданами России. ЧП произошло 19 марта на юге острова Бали. Официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин рассказал ТАСС, что в настоящее время проводится проверка этой информации, в ближайшие дни на Бали приедет представитель российской дипломатической миссии.

Отмечается, что четверо нападавших скрылись с места происшествия, сейчас их ищут. По словам представителей полиции, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках похитили около $63 тысяч. Среди злоумышленников очевидцы разглядели женщину.

Валентина МАЙОРОВА
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