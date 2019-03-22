В Подмосковье секс-хулиганов упекут за решетку

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Мужчина и женщина, предававшиеся любовным утехам на глазах соседей в многоквартирном доме в Домодедове, могут быть арестованы на 15 суток.
Местный житель написал в полицию заявление о том, что проживающая по соседству парочка нарушает общественный порядок: молодые люди шумят и часто появляются в обнаженном виде и в подъезде, и даже на улице.
"В отношении 35-летнего мужчины и 26-летней женщины составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ "Мелкое хулиганство",
– рассказали корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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