В Подмосковье секс-хулиганов упекут за решетку

Сладкую парочку сдали взбешенные соседи

Мужчина и женщина, предававшиеся любовным утехам на глазах соседей в многоквартирном доме в Домодедове, могут быть арестованы на 15 суток.

Местный житель написал в полицию заявление о том, что проживающая по соседству парочка нарушает общественный порядок: молодые люди шумят и часто появляются в обнаженном виде и в подъезде, и даже на улице.

"В отношении 35-летнего мужчины и 26-летней женщины составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ "Мелкое хулиганство",

– рассказали корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

