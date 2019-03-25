В Брянске произошла смертельная авария

По предварительным данным, погибли 4 человека

Рано утром 25 марта на пересечении улиц Красноармейской и Пересвета в Советском районе города Брянск столкнулись 2 легковых автомобиля.

К месту ДТП немедленно выехали спасатели и работники скорой медицинской помощи, сообщается на сайте МЧС России по региону.

По информации "Федерал Пресс", в аварии погибли 4 человека, еще 7 были ранены. Эти же данные приводит и портал "Брянск Новости.ру".

