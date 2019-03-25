В Брянске произошла смертельная авария

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Рано утром 25 марта на пересечении улиц Красноармейской и Пересвета в Советском районе города Брянск столкнулись 2 легковых автомобиля.
К месту ДТП немедленно выехали спасатели и работники скорой медицинской помощи, сообщается на сайте МЧС России по региону.
По информации "Федерал Пресс", в аварии погибли 4 человека, еще 7 были ранены. Эти же данные приводит и портал "Брянск Новости.ру".
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