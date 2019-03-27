Инцидент произошел во Флориде

Самолет Boeing 737 MAX 26 марта из-за неисправности двигателя вынужден был вернуться в аэропорт города Орландо.

О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное авиационное управление США. Отмечается, что в лайнере не было пассажиров, и что о чрезвычайной ситуации стало известно сразу после взлета.

В авиакомпании Southwest Airlines, которой принадлежит самолет, уточнили, что неполадки в самолете носили механический характер и не имели ничего общего с проблемами с компьютерными системами или программным обеспечением.

Причины происшествия в настоящее время расследуются, отмечает "Пятый канал".

После авиакатастроф, случившихся с Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии, многие страны запретили пролеты этих лайнеров в своем воздушном пространстве, напоминает "МИР 24".