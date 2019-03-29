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В Тверской области сбежал вооруженный солдат

Тело погибшего уже обнаружили

Из военной части в городе Ржев рано утром 29 марта дезертировал рядовой.

По информации телеканала "Царьград", у солдата с собой автомат, запас патронов и штык-нож.

Личный состав части был поднят по тревоге, в Москве был введен план "Сирена", так как военные предположили, что вооруженный молодой человек отправится в сторону столицы.

По данным телеграм-канала "112", тело солдата нашли, план перехвата отменен.

"Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы", - 

приводит ТАСС сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Валентина МАЙОРОВА
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