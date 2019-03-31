В Абу-Даби пропала самая дорогая картина в мире

Произведение искусства оценивается в $450 млн.

Из филиала Лувра в Абу-Даби исчезла картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

Отмечается, что показ произведения искусства должен был состояться еще в сентябре 2018 года, однако презентацию отменили без объяснения причин, пишет газета New York Times.

При этом работники не знаю о местонахождении картины.

"Спаситель мира" оценивается в $450 млн.