В Абу-Даби пропала самая дорогая картина в мире

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Из филиала Лувра в Абу-Даби исчезла картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира".
Отмечается, что показ произведения искусства должен был состояться еще в сентябре 2018 года, однако презентацию отменили без объяснения причин, пишет газета New York Times.
При этом работники не знаю о местонахождении картины.
"Спаситель мира" оценивается в $450 млн.
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