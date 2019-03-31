В Лондоне неизвестный устроил поножовщину

Пострадали 4 человека

В Лондоне неизвестный за 12 часов напал на 4 прохожих. В результате одну из жертв увезли в больницу в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

В полиции уверены, что все нападения связаны между собой. При этом причиной резни может быть психическое расстройство, передает Sky News.

В данный момент преступника разыскивают.