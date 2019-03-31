Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
231 новости
В Лондоне неизвестный за 12 часов напал на 4 прохожих. В результате одну из жертв увезли в больницу в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.
В полиции уверены, что все нападения связаны между собой. При этом причиной резни может быть психическое расстройство, передает Sky News.
В данный момент преступника разыскивают.
Накануне выборов в Незалежной разразились бредом об "агрессии" Москвы
Политик рассказал о возвращении граждан домой - в Европу