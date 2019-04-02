В Подмосковье сгорел крупный автосервис

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В городе Кашире Московской области случился пожар в автотехцентре "Алан+". Огонь охватил 600 кв. метров.
Представители автосервиса рассказали корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня", что уже написали заявление в полицию.
В ГУ МЧС России по Подмосковью сообщили, что при пожаре никто не пострадал, с огнем боролись 35 человек и 10 единиц техники.
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