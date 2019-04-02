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В Подмосковье сгорел крупный автосервис

В огне никто не пострадал

В городе Кашире Московской области случился пожар в автотехцентре "Алан+". Огонь охватил 600 кв. метров.

Представители автосервиса рассказали корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня", что уже написали заявление в полицию. 

В ГУ МЧС России по Подмосковью сообщили, что при пожаре никто не пострадал, с огнем боролись 35 человек и 10 единиц техники.



Валентина МАЙОРОВА
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