В Подмосковье сгорел крупный автосервис

В огне никто не пострадал

В городе Кашире Московской области случился пожар в автотехцентре "Алан+". Огонь охватил 600 кв. метров.

Представители автосервиса рассказали корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня", что уже написали заявление в полицию.



В ГУ МЧС России по Подмосковью сообщили, что при пожаре никто не пострадал, с огнем боролись 35 человек и 10 единиц техники.



