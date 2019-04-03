В Самаре произошел крупный пожар

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В Самаре загорелось ангарное помещение, площадь которого составляет 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС.
Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. На место прибыли пожарные, передает Telegram-канал "Карточный Домик: Россия".
Сотрудники ведомства добавили, что площадь пожара составляет 100 кв. метров.
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