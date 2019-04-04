Лопнувший аквариум-гигант затопил ТЦ в Москве

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В столичном ТЦ "Океания" потек огромный аквариум. Его закрывали на реконструкцию и открыли как раз сегодня, 4 апреля, сообщает телеграм-канал Mash.
Видимо, ремонт прошел неудачно. Торжественное открытие аквариума вместимостью более миллиона литров превратилось в шоу фонтанов.
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