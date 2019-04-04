Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лопнувший аквариум-гигант затопил ТЦ в Москве

Кадры происшествия попали на видео

В столичном ТЦ "Океания" потек огромный аквариум. Его закрывали на реконструкцию и открыли как раз сегодня, 4 апреля, сообщает телеграм-канал Mash.

Видимо, ремонт прошел неудачно. Торжественное открытие аквариума вместимостью более миллиона литров превратилось в шоу фонтанов.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Норвежцы сильно просчитались с поимкой "российского шпиона"

Обиженный сотрудник Совфеда будет судиться со скандинавами

Трамп оставит малопонятную Украину ни с чем

Незалежная сослужила американскому лидеру полезную службу и больше не нужна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей