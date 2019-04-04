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Казанский вокзал эвакуировали из-за бомбы

Неизвестный сообщил о минировании одного из поездов

Правоохранительные органы столицы провели эвакуацию пассажиров и персонала на Казанском вокзале Москвы. Причиной стало сообщение о заложенной бомбе. Об этом журналистам сообщили источники в экстренных службах.

"От неизвестного поступило сообщение, что заминирован один из поездов на Казанском вокзале",

приводит слова источника ТАСС.

Из здания вокзала были выведены люди. На место происшествия прибыли кинологи, которые осмотрели помещение. В результате взрывного устройства обнаружено не было. Таким образом, сигнал о минировании оказался ложным.

В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" информацию об эвакуации не подтвердили. "Вокзал работает в штатном режиме, проводятся проверочные мероприятия", – цитирует пресс-службу Агентство городских новостей "Москва".

Андрей ФИЛАТОВ
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