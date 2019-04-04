Казанский вокзал эвакуировали из-за бомбы

Неизвестный сообщил о минировании одного из поездов

Правоохранительные органы столицы провели эвакуацию пассажиров и персонала на Казанском вокзале Москвы. Причиной стало сообщение о заложенной бомбе. Об этом журналистам сообщили источники в экстренных службах.



"От неизвестного поступило сообщение, что заминирован один из поездов на Казанском вокзале",

– приводит слова источника ТАСС.

Из здания вокзала были выведены люди. На место происшествия прибыли кинологи, которые осмотрели помещение. В результате взрывного устройства обнаружено не было. Таким образом, сигнал о минировании оказался ложным.

В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" информацию об эвакуации не подтвердили. "Вокзал работает в штатном режиме, проводятся проверочные мероприятия", – цитирует пресс-службу Агентство городских новостей "Москва".