Казанский вокзал эвакуировали из-за бомбы

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Правоохранительные органы столицы провели эвакуацию
пассажиров и персонала на Казанском вокзале Москвы. Причиной стало сообщение о заложенной
бомбе. Об этом журналистам сообщили источники в экстренных службах.
"От неизвестного поступило сообщение, что заминирован один из поездов на Казанском вокзале",
– приводит слова источника ТАСС.
Из здания вокзала были выведены люди. На место происшествия прибыли кинологи, которые осмотрели помещение. В результате взрывного устройства обнаружено не было. Таким образом, сигнал о минировании оказался ложным.
В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" информацию об эвакуации не подтвердили. "Вокзал работает в штатном режиме, проводятся проверочные мероприятия", – цитирует пресс-службу Агентство городских новостей "Москва".
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