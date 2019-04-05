На Кубани схватили "доктора Франкенштейн"

Лже-медик изуродовала не менее 6 пациенток

Пластический хирург, проводившая операции, не имея медицинского образования, была заключена под стражу в Краснодаре. Следствие считает, что от действий горе-эскулапа пострадали не менее шести женщин.

Как сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России, в октябре 2017 г. местная жительница обратилась в частную медицинскую клинику Краснодара для оказания ей платной операции по абдоминопластике. После хирургического вмешательства у пациентки образовалась доброкачественная опухоль с повреждениями внутренних органов.

Обвиняемая не смогла предоставить следствию документы о наличии у нее медицинского образования, сейчас сведения о прохождении женщиной соответствующего обучения устанавливаются.

Хирурга-самоучку уже прозвали "Доктор Франкенштейн". Злоумышленницу задержали в аэропорту Краснодара, когда она собиралась улететь в Израиль, сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на местные СМИ.

