Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Били в живот: в Подмосковье напали на пенсионера

Пострадавшему никто не помог

В поселке Ржавки Солнечногорского района Московской области пьяный мужчина напал на пенсионера возле его дома.

Дочь пострадавшего рассказала корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня", что ей пришлось вызвать отцу скорую помощь. Сейчас пострадавший приходит в себя.

Злоумышленнику было на вид старше 50 лет, он начал бить пенсионера в живот с воплями. "Рядом на автостоянке стоял мужчина, который даже не заступился!" – возмутилась женщина и добавила, что написала заявление в полицию.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Доберутся до выгребной ямы": украинский министр рассмешил угрозами ворваться в Москву на танке

Храбрый политик собрался приехать в российскую столицу на полуразвалившемся транспорте

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей