Били в живот: в Подмосковье напали на пенсионера

Пострадавшему никто не помог

В поселке Ржавки Солнечногорского района Московской области пьяный мужчина напал на пенсионера возле его дома.

Дочь пострадавшего рассказала корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня", что ей пришлось вызвать отцу скорую помощь. Сейчас пострадавший приходит в себя.

Злоумышленнику было на вид старше 50 лет, он начал бить пенсионера в живот с воплями. "Рядом на автостоянке стоял мужчина, который даже не заступился!" – возмутилась женщина и добавила, что написала заявление в полицию.