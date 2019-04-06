В новой Москве машина въехала в гипермаркет

Нибиру
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В новой Москве водитель на скорости въехал в гипермаркет. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Отмечается, что управлявший машиной был пьян и ранее лишен прав. Автомобиль врезался и повредил двери центрального входа. К счастью, никто не пострадал.
Полицейские задержали автомобилиста.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - говорится в сообщении.
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