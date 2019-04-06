Полицейским в Балашихе подкинули бомбу

Подозрительный объект увезли на утилизацию

В Балашихе у здания полиции обнаружили странный предмет. Из бочки торчали провода. На место немедленно приехали специалисты.

В результате осмотра саперы решили увезти предмет на специальный полигон для утилизации. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона, передает РИА "Новости".

"Собака "заволновалась" при обследовании подозрительного предмета. Он изъят и вывезен для утилизации", – добавил специалист.