Полицейским в Балашихе подкинули бомбу

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В Балашихе у здания полиции обнаружили странный предмет. Из бочки торчали провода. На место немедленно приехали специалисты.
В результате осмотра саперы решили увезти предмет на специальный полигон для утилизации. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона, передает РИА "Новости".
"Собака "заволновалась" при обследовании подозрительного предмета. Он изъят и вывезен для утилизации", – добавил специалист.
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