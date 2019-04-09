В Подмосковье нашли четырех "детей-маугли"

Тревогу забили неравнодушные соседи

В Мытищах обеспокоенные граждане обратились в полицию с заявлением о том, что давно не видели малышей, проживающих по соседству. Прибывшие стражи порядка нашли в замусоренной квартире четверых малышей в возрасте от двух до восьми лет. Мамы с ними рядом не было.

Проверка показала, что мать зарегистрирована в Москве, а свидетельство о рождении есть только у старшей девочки. Горе-мамаша объяснила, что рожала детей дома, поэтому и документов у них нет.

"Квартира была не пригодна для проживания детей, захламлена старыми и новыми вещами, у детей не было кроваток, к поликлинике они не были прикреплены, полисов не имели, школу и детские сады не посещали", –

сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Инцидент произошел еще 13 марта, в тот же день "детей-маугли" отправили в больницу, где врачи установили их биологический возраст. Было установлено, что все малыши имеют педагогическую запущенность, им нужна помощь дефектологов, логопедов. В дальнейшем детей перевели в социальные учреждения.



По словам областного омбудсмена Ксении Мишоновой, решение об этом было принято, так как оставлять их в антисанитарных условиях с матерью было невозможно.

Полиция начала процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Органы опеки объяснили матери, что детей ей могут вернуть только после того, как она изменит свой образ жизни.

