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В Екатеринбурге взорвался дом

Фото:vk.com/te_ekb
От взрыва вылетели стекла. Есть пострадавшие

В Екатеринбурге в жилом доме произошел взрыв, пострадали 2 человека. 

"Детей среди пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей", –

рассказал ТАСС представитель МЧС. Он добавил, что после взрыва начался пожар, огонь охватил 30 кв. м, сейчас открытое горение уже ликвидировано. Спасатели добавили, что инцидент произошел на 15-м этаже 17-этажного жилого дома. Несущие конструкции здания не пострадали, в квартире были выбиты стекла. Пострадавшие – мужчина и женщина – госпитализированы, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В ГУ МЧС Свердловской области пока не знают причин взрыва. Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа.

"Опрашиваются соседи, устанавливают владельцев жилья, выясняют их образ жизни", –

сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Очевидцы рассказали, что в квартире шел ремонт, делали натяжные потолки. Соседи считают, что причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовали рабочие.

Валентина МАЙОРОВА
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