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Спустились на веревке: в Петербурге задержали охотников за антиквариатом

Горе-злоумышленники ушли с пустыми руками

Полицейские отпустили двух бездомных, подозреваемых в краже скульптуры из петербургского "Русского музея". 

"Двое мужчин...сообщили, что не собирались красть скульптуру, их целью было собрать мелочь с ниши моста и из воды," -

рассказал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Ранее он сообщил, сотрудники ведомства задержали двух неизвестных, которые спустились по веревке с моста через ров, окружающий Михайловский замок, чтобы пробраться в ниши, в которых установлены скульптуры. Один из злоумышленников попытался зацепить фигурку солдата крюком, отмечает FlashNord.

Грибакин добавил, что, хотя бомжи были отпущены, сотрудник охраны уверен, что их целью было именно похищение скульптуры.

Валентина МАЙОРОВА
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