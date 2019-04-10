Спустились на веревке: в Петербурге задержали охотников за антиквариатом

Горе-злоумышленники ушли с пустыми руками

Полицейские отпустили двух бездомных, подозреваемых в краже скульптуры из петербургского "Русского музея".

"Двое мужчин...сообщили, что не собирались красть скульптуру, их целью было собрать мелочь с ниши моста и из воды," -

рассказал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Ранее он сообщил, сотрудники ведомства задержали двух неизвестных, которые спустились по веревке с моста через ров, окружающий Михайловский замок, чтобы пробраться в ниши, в которых установлены скульптуры. Один из злоумышленников попытался зацепить фигурку солдата крюком, отмечает FlashNord.

Грибакин добавил, что, хотя бомжи были отпущены, сотрудник охраны уверен, что их целью было именно похищение скульптуры.

