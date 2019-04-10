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Электрический разряд попал в пассажирский лайнер "Аэробус A330", прилетевший в Москву из Нью-Йорка, сообщает "Интерфакс".
Молния угодила в корпус самолета, когда он снизился до высоты около 3 км, передает НСН. У экипажа не возникло проблем при посадке. Наземные службы при осмотре лайнера обнаружили следы воздействия электричества.
Никто из людей не пострадал.
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