ЧП произошло в Шереметьево

Электрический разряд попал в пассажирский лайнер "Аэробус A330", прилетевший в Москву из Нью-Йорка, сообщает "Интерфакс".

Молния угодила в корпус самолета, когда он снизился до высоты около 3 км, передает НСН. У экипажа не возникло проблем при посадке. Наземные службы при осмотре лайнера обнаружили следы воздействия электричества.

Никто из людей не пострадал.

