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По трансатлантическому самолету ударила молния

Фото: pixabay.com
ЧП произошло в Шереметьево

Электрический разряд попал в пассажирский лайнер "Аэробус A330", прилетевший в Москву из Нью-Йорка, сообщает "Интерфакс".

Молния угодила в корпус самолета, когда он снизился до высоты около 3 км, передает НСН. У экипажа не возникло проблем при посадке. Наземные службы при осмотре лайнера обнаружили следы воздействия электричества.

Никто из людей не пострадал. 

Николай ВИКТОРОВ
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