Возле посольства России в Киеве раздался взрыв

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Пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины сообщила о взрыве около посольства России в Киеве.
"Сегодня правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации произошел взрыв",
– говорится в сообщении.
Однако оказалось, что произошел разрыв высоковольтного кабеля. В результате никто не пострадал.
На месте работают профильные службы. Выясняется причина произошедшего.
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