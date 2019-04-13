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Возле посольства России в Киеве раздался взрыв

Фото: www.globallookpress.com
На место прибыли специальные службы

Пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины сообщила о взрыве около посольства России в Киеве.

"Сегодня правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации произошел взрыв",

говорится в сообщении.

Однако оказалось, что произошел разрыв высоковольтного кабеля. В результате никто не пострадал.

На месте работают профильные службы. Выясняется причина произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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