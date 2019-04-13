Около посольства Украины в Лондоне открыли огонь

Здание оцепили полицейские

Недалеко от посольства Украины в Лондоне произошла стрельба. Об этом сообщили в британской полиции.

Очевидцы рассказали, что в машину посла Украины врезался водитель. Чтобы его задержать спецслужбам пришлось открыть огонь. В результате никто не пострадал, передает Daily Express.

Выясняются причины произошедшего.