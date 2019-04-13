Около посольства Украины в Лондоне открыли огонь

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Недалеко от посольства Украины в Лондоне произошла стрельба. Об этом сообщили в британской полиции.
Очевидцы рассказали, что в машину посла Украины врезался водитель. Чтобы его задержать спецслужбам пришлось открыть огонь. В результате никто не пострадал, передает Daily Express.
Выясняются причины произошедшего.
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