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Около посольства Украины в Лондоне открыли огонь

Здание оцепили полицейские

Недалеко от посольства Украины в Лондоне произошла стрельба. Об этом сообщили в британской полиции.

Очевидцы рассказали, что в машину посла Украины врезался водитель. Чтобы его задержать спецслужбам пришлось открыть огонь. В результате никто не пострадал, передает Daily Express.

Выясняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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