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В Мытищах открыли охоту на голубей

Пернатые стали жертвой злоумышленника

В подмосковных Мытищах неизвестный украл из голубятни 50 птиц. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Остается неизвестным, для чего злоумышленнику понадобилось столько голубей. Полицейские выясняют причины произошедшего, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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