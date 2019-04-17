В Мытищах открыли охоту на голубей

Нибиру
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В подмосковных Мытищах неизвестный украл из голубятни 50 птиц. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
Остается неизвестным, для чего злоумышленнику понадобилось столько голубей. Полицейские выясняют причины произошедшего, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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