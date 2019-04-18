В Челябинске горит бизнес-центр

Из окон валит густой дым

Бизнес-центр "Аврора" загорелся в Челябинске.

По сообщению регионального ГУ МЧС, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

"По этому адресу находится девятиэтажное здание и пристроенное к нему двухэтажное офисное здание, где и произошел пожар. Предположительно, возгорание происходит на втором этаже. Проводится эвакуация",

– рассказала РИА "Новости" представитель ведомства. В пресс-службе МЧС РФ агентству уточнили, что площадь пожара равна 150 кв. метров.