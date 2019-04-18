Нибиру
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В подмосковных Люберцах столкнулись 5 автомобилей, один человека погиб.
ЧП произошло на двадцать девятом километре трассы М-5 "Урал", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.
Ведомство призвало автовладельцев неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.
Москва отреагировала на торговые ограничения с киевской стороны
Чиновники России и США провели строго засекреченные переговоры