В смертельном ДТП поучаствовали 5 машин

В подмосковных Люберцах столкнулись 5 автомобилей, один человека погиб.

ЧП произошло на двадцать девятом километре трассы М-5 "Урал", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Ведомство призвало автовладельцев неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.