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Рядом с Москвой произошла страшная авария

В смертельном ДТП поучаствовали 5 машин

В подмосковных Люберцах столкнулись 5 автомобилей, один человека погиб. 

ЧП произошло на двадцать девятом километре трассы М-5 "Урал", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Ведомство призвало автовладельцев неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

Валентина МАЙОРОВА
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