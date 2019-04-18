Двойное ЧП: в Петербурге иномарка влетела в толпу

Нибиру
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Авария на перекрестке Санкт-Петербурга автоматически переросла в другое дорожно-транспортное происшествие. После столкновения двух машин одна из них вылетела прямо на людей, которые шли по Аничковому Мосту.
BMW протаранила толпу прохожих, передает Telegram-канал LIFE SHOT. По информации "Раньше всех. Ну почти", пострадали пятеро взрослых и один ребенок.
Все потерпевшие госпитализированы. Кто-то из них находится в тяжелом состоянии. Известно также, что среди раненых – два иностранца: немец и эстонец.
На месте ЧП работают экстренные службы. Других подробностей пока нет.
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