Двойное ЧП: в Петербурге иномарка влетела в толпу

Пока известно о шести пострадавших, среди которых ребенок

Авария на перекрестке Санкт-Петербурга автоматически переросла в другое дорожно-транспортное происшествие. После столкновения двух машин одна из них вылетела прямо на людей, которые шли по Аничковому Мосту.

BMW протаранила толпу прохожих, передает Telegram-канал LIFE SHOT. По информации "Раньше всех. Ну почти", пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

Все потерпевшие госпитализированы. Кто-то из них находится в тяжелом состоянии. Известно также, что среди раненых – два иностранца: немец и эстонец.

На месте ЧП работают экстренные службы. Других подробностей пока нет.

