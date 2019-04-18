В Балашихе под поезд попал пешеход

Нибиру
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По невнимательности житель Подмосковья угодил в больницу. Он шел по рельсам и не заметил приближающийся электропоезд, который следовал по маршруту Москва – Железнодорожная.
Мужчина никак не отреагировал на предупреждающий сигнал. ЧП произошло сегодня, 18 апреля, в Балашихе в 7:15 утра.
"Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но, к сожалению, избежать наезда не удалось. Для оказания помощи пострадавшему на место была вызвана бригада медицинской помощи",
– рассказали в пресс-службе Московской железной дороги. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента на железнодорожной станции Никольское Горьковского направления, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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