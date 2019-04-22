Картину Левитана украли в Москве

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Местонахождение пропавшего полотна Исаака Левитана установлено, его вернут в галерею уже сегодня.
"Будет назначена экспертиза, которая установит наличие повреждений у картины", –
рассказал источник в правоохранительных органах агентству городских новостей "Москва".
Ранее РЕН ТВ сообщил, что в полицию обратился директор "Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова" Александр Чваль – он заявил, что у него похитили полотно Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня."
По словам искусствоведа, подлинник известного пейзажиста был передан под расписку женщине, которая, в свою очередь, отдала его третьим лицам. В документе отмечалось, что полотно оценено в 35 тыс. долларов.
Однако 19 апреля Чваль обнаружил на сайте аукционного дома "Литфонд", что принадлежащая ему картина выставлена на продажу на аукционе со стартовой ценой в 2,6 млн рублей.
По факту обращения МВД проводит проверку.
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