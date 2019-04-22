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Чемпионка России по тайскому боксу погибла в Москве

Обстоятельства гибели молодой женщины проверяют правоохранители

На козырьке подъезда на Кронштадтском бульваре нашли тело 26-летней Кристины Мялиной – победительницы Кубка России, чемпионки Москвы и Московской области.

По сообщению интернет-издания "Подмосковье сегодня", девушка умерла от травм после падения с большой высоты. Других обстоятельств смерти Мялиной полиция не разглашает. 

Валентина МАЙОРОВА
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