Чемпионка России по тайскому боксу погибла в Москве

Нибиру
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На козырьке подъезда на Кронштадтском бульваре нашли тело 26-летней Кристины Мялиной – победительницы Кубка России, чемпионки Москвы и Московской области.
По сообщению интернет-издания "Подмосковье сегодня", девушка умерла от травм после падения с большой высоты. Других обстоятельств смерти Мялиной полиция не разглашает.
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