Под Тюменью грузовик врезался в автобус

В аварии пострадали люди

Утром 24 апреля на трассе Тюмень – Омск грузовой автомобиль протаранил рейсовый пассажирский автобус.

К врачам после аварии обратились 6 человек: четверых пострадавших отправили в больницу, двое от госпитализации отказались.

ТАСС сообщает, что одному из попавших в клинику потребовалась срочная операция.

В автобусе, ехавшем из Тюмени в Аромашево, ехали 16 пассажиров. По предварительной информации, водитель грузовика не пропустил автобус со второстепенной дороги на главную, сообщает "ФедералПресс".

