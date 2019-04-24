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Под Тюменью грузовик врезался в автобус

В аварии пострадали люди

Утром 24 апреля на трассе Тюмень – Омск грузовой автомобиль протаранил рейсовый пассажирский автобус.

К врачам после аварии обратились 6 человек: четверых пострадавших отправили в больницу, двое от госпитализации отказались.

ТАСС сообщает, что одному из попавших в клинику потребовалась срочная операция.

В автобусе, ехавшем из Тюмени в Аромашево, ехали 16 пассажиров. По предварительной информации, водитель грузовика не пропустил автобус со второстепенной дороги на главную, сообщает "ФедералПресс".

Валентина МАЙОРОВА
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