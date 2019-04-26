Нибиру
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Начался пожар в главном корпусе Университета нефти и газа на Ленинском проспекте.
По информации телеграм-канала RT, горит химическая лаборатория.
Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание в одной из аудиторий. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. Обрушения крыши не было.
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