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В Москве загорелся университет

Из здания эвакуировали людей

Начался пожар в главном корпусе Университета нефти и газа на Ленинском проспекте.

По информации телеграм-канала RT, горит химическая лаборатория.

Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание в одной из аудиторий. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. Обрушения крыши не было.

Валентина МАЙОРОВА
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