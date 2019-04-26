Поезд в Подмосковье сбил пешехода

Нибиру
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На станции Сергиев Посад пассажирский поезд дальнего следования сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте.
Она умерла на месте от полученных травм, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта МВД России по ЦФО.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, обстоятельства ЧП выясняются.
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