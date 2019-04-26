Поезд в Подмосковье сбил пешехода

Трагедия произошла на Ярославском направлении

На станции Сергиев Посад пассажирский поезд дальнего следования сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте.

Она умерла на месте от полученных травм, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта МВД России по ЦФО.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, обстоятельства ЧП выясняются.

