В Красноярске загорелся главный военный завод страны

Нибиру
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В Красноярске загорелся завод Красмаш. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что огонь охватил крышу холодильного цеха. Однако главным зданиям ничего не угрожает. На место выехали специальные службы.
В результате пожара рухнула крыша цеха. Пострадавших нет.
На заводе Красмаш производят ракеты "Булава", "Синева" и "Калибр".
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