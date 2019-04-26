В Красноярске загорелся главный военный завод страны

Полыхает один из цехов

В Красноярске загорелся завод Красмаш. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что огонь охватил крышу холодильного цеха. Однако главным зданиям ничего не угрожает. На место выехали специальные службы.

В результате пожара рухнула крыша цеха. Пострадавших нет.

На заводе Красмаш производят ракеты "Булава", "Синева" и "Калибр".