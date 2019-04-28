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В Санкт-Петербурге произошел взрыв

Пострадал 1 человек

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной произошел взрыв. В результате ЧП пострадал мужчина.

"Такой случай действительно произошел сегодня, предположительно взорвалась мина времен Великой Отечественной войны", – цитирует представителя администрации ТАСС.

Отмечается, что пострадавший собирал металлолом и наткнулся на бомбу. Его доставили в больницу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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