Нибиру
- Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
258 новости
Сотрудники ФСБ задержали 7 участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Как сообщается 29 апреля на сайте ведомства, террористической ячейкой руководили иностранные эмиссары, а ее участниками были граждане Российской Федерации и выходцы из центрально-азиатского региона и Закавказья. Ячейка была тщательно законспирирована.
Во время обыска у преступников были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи, электронные носители информации и экстремистская литература, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений
Москву заставят расплатиться за склоки в соцсетях