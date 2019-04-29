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В Подмосковье задержали террористов

Законспирированную ячейку разоблачили

Сотрудники ФСБ задержали 7 участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". 

Как сообщается 29 апреля на сайте ведомства, террористической ячейкой руководили иностранные эмиссары, а ее участниками были граждане Российской Федерации и выходцы из центрально-азиатского региона и Закавказья. Ячейка была тщательно законспирирована.

Во время обыска у преступников были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи, электронные носители информации и экстремистская литература, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА
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