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Под Мурманском конфисковали камчатских крабов

Подозрительное поведение водителя большегруза выдало его полицейским

Сотрудники ГИБДД обнаружили в Мурманской области в районе города Оленегорска крупную партию камчатского краба – деликатесы были добыты незаконно. 

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, водитель большегрузного автомобиля на просьбу сотрудников предъявить документы на груз предоставил бумаги на колбасные изделия. Об этом пишет ТАСС. Поведение мужчины вызвало у полицейских подозрения, и его попросили открыть прицеп.

Кроме колбасы в кузове было обнаружено несколько коробок с замороженными конечностями камчатского краба. По предварительной оценке, сумма причиненного ущерба превысила миллион рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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