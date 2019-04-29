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Огромный кот напугал жителей Подмосковья

Таинственное происшествие взволновало тихий поселок

Крупный домашний кот залез на территорию детского сада в селе Ромашково рядом с подмосковным Одинцово и вызвал панику.

"Родители и воспитатели заволновались, потому что кошка была очень похожа на дикую. Из здания садика никого не выпускали. Как я поняла, кто-то из родителей вызвал полицию", - 

рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" местная жительница. Прибывшие на место полицейские, приняли кота породы сервал за дикого зверя и взяли его на прицел.

"Целились из трех автоматов. Говорили: откуда мы знаем, что у него на уме", - 

сообщил изданию другой очевидец. В конце концов в "дикой" кошке узнали домашнего сервала и вызвали заводчика этой породы. Специалист приехал и поймал кота. По словам заводчика, животное испугалось больше, чем люди.

Полицейские отвезли кота в участок, на его на ошейнике нашли телефон хозяйки, которая приехала и забрала его домой.

Заводчик отметил, что сервал – древняя порода кошек, известная еще древним шумерам. У них собачий характер, они никогда не нападают ни на что крупнее себя, по характеру очень ласковые и любят детей. При этом сервалы распространены и в дикой природе, поэтому даже кота из питомника трудно содержать в домашних условиях. 

Валентина МАЙОРОВА
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