СМИ: Министр экономики Дагестана задержан

Возбуждено уголовное дело

Глава Министерства экономики и территориального развития Дагестана Осман Хазбулатов задержан на двое суток. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По данным СМИ, министра взяли в аэропорту, он планировал покинуть республику.

Сейчас в доме и на работе министра проводятся обыски в рамках открытого уголовного дела. Это подтвердили в Минэкономики Дагестана, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".