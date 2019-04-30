В Подмосковье произошла смертельная авария

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Во вторник, 30 апреля в Одинцово случилось ДТП с участием нескольких автомобилей.
"В 18:16 в Одинцовском городском округе... произошло столкновение трех транспортных средств. В результате аварии один человек погиб", -
приводит агентство городских новостей "Москва" сообщение пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Авария произошла на шестидесятом километре Минского шоссе, сообщает "Вечерняя Москва".
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