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В Подмосковье произошла смертельная авария

Погиб один человек

Во вторник, 30 апреля в Одинцово случилось ДТП с участием нескольких автомобилей.

"В 18:16 в Одинцовском городском округе... произошло столкновение трех транспортных средств. В результате аварии один человек погиб", -

приводит агентство городских новостей "Москва" сообщение пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла на шестидесятом километре Минского шоссе, сообщает "Вечерняя Москва".


Валентина МАЙОРОВА
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