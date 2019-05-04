Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Челябинской области жестоко расправились с семьей

Неизвестный убил 5 человек

В Челябинской области в частном жилом доме нашли убитыми четверых взрослых и одного ребенка в возрасте четырех лет. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

По мнению следователей, как сообщает Telegram-канал Mash, причиной расправы могла стала ревность.

Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Все потеряли: на Украине признали полную "деградацию" экономики

За пять лет в Незалежной не произвели ни одного самолета

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей