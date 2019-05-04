В Челябинской области жестоко расправились с семьей

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В Челябинской области в частном жилом доме нашли убитыми четверых взрослых и одного ребенка в возрасте четырех лет. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.
По мнению следователей, как сообщает Telegram-канал Mash, причиной расправы могла стала ревность.
Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, передает РИА "Новости".
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