В Челябинской области жестоко расправились с семьей

Неизвестный убил 5 человек

В Челябинской области в частном жилом доме нашли убитыми четверых взрослых и одного ребенка в возрасте четырех лет. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

По мнению следователей, как сообщает Telegram-канал Mash, причиной расправы могла стала ревность.

Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, передает РИА "Новости".