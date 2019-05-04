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150 ракет: Израиль подвергся массированной бомбежке

Некоторые ракеты упали в жилые районы

Из сектора Газа по территории Израиля выпустили 150 ракет. При этом, несмотря на применение систем ПРО, некоторые снаряды разорвались в жилых районах.

"С утра из сектора Газа по израильской территории выпущены около 150 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила десятки из них", – цитирует сообщение армейской пресс-службы РИА "Новости".

К счастью, погибших нет. В результате нападения пострадала одна женщина.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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